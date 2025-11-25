Bodo Glimt-Juve interrotta per neve in Youth League La situazione verso la partita di Champions di stasera

(Adnkronos) – Bodo Glimt-Juventus di Champions League in programma stasera, martedì 25 novembre, è a forte rischio per neve. La partita di coppa è fissata alle 21, ma le rigidissime temperature norvegesi mettono più di qualche punto interrogativo sulla gara. Intanto, a Bodo è stata interrotta per diversi minuti (per l'impraticabilità del campo, causa neve) . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

