Bodo Glimt Juve il retroscena di Tuttosport | Spalletti e lo staff non hanno tralasciato nulla si è lavorato anche sulla respirazione! I dettagli

Bodo Glimt Juve, il tecnico ha preparato la sfida con esercitazioni pratiche e teoriche: la preoccupazione è la gestione del fiato e del riscaldamento. La Juventus non vuole lasciare nulla al caso nella notte artica di Bodo. Luciano Spalletti, noto per la sua cura maniacale dei dettagli, ha impostato la preparazione della sfida di Champions League non solo sulla tattica, ma anche sulla tenuta fisica e mentale del gruppo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la preparazione è stata meticolosa: è stata curata sia la parte teorica (tattica) che quella pratica (con l'allenamento sul sintetico di Vinovo ), ma il focus è andato su aspetti insoliti per il calcio.

