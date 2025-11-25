Bodo Glimt Juve i giocatori bianconeri indosseranno dei tacchetti speciali per non scivolare Tutti i dettagli

Bodo Glimt Juve, i giocatori bianconeri indosseranno dei tacchetti speciali per non scivolare. La precauzione presa dalla squadra di Spalletti. La  Juventus  ha adottato una  precauzione tecnica fondamentale  in vista del  delicato match  di  Champions League contro il  BodøGlimt, che si giocherà questa sera sul  manto sintetico  dell’ Aspmyra Stadion. Per contrastare la  difficoltà del terreno  di gioco e il  clima rigido, i giocatori bianconeri utilizzeranno  tacchetti speciali  denominati  ‘Artificial Grass’  (AG). Tacchetti ag: una necessità contro le condizioni avverse. L’uso di  tacchetti ‘Artificial Grass’  non è una semplice scelta, ma una  vera e propria necessità  tattica in un contesto come quello norvegese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Bodo Glimt Juve, il retroscena di Tuttosport: Spalletti e lo staff non hanno tralasciato nulla, si è lavorato anche sulla respirazione! I dettagli - Bodo Glimt Juve, il tecnico ha preparato la sfida con esercitazioni pratiche e teoriche: la preoccupazione è la gestione del fiato e del riscaldamento La Juventus non vuole lasciare nulla al caso nell ...

