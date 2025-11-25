Bodo Glimt Juve i giocatori bianconeri indosseranno dei tacchetti speciali per non scivolare Tutti i dettagli

Bodo Glimt Juve, i giocatori bianconeri indosseranno dei tacchetti speciali per non scivolare. La precauzione presa dalla squadra di Spalletti. La Juventus ha adottato una precauzione tecnica fondamentale in vista del delicato match di Champions League contro il BodøGlimt, che si giocherà questa sera sul manto sintetico dell' Aspmyra Stadion. Per contrastare la difficoltà del terreno di gioco e il clima rigido, i giocatori bianconeri utilizzeranno tacchetti speciali denominati 'Artificial Grass' (AG). Tacchetti ag: una necessità contro le condizioni avverse. L'uso di tacchetti 'Artificial Grass' non è una semplice scelta, ma una vera e propria necessità tattica in un contesto come quello norvegese.

Prima vittoria in UEFA Youth League per l'U20 che supera nettamente il Bodo/Glimt Bravi, ragazzi! Vai su X

Giornata gelida a Bodo: sospesa anche la partita di Youth League per una tormenta di neve ? I rFK Bodø/GlimtPadoin erano in campo sotto la neve quando la terna arbitrale ha deciso di sospendere la partita. Il risultato alla pausa era di 3-1 per i bianco - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, a Bodo riprende a nevicare: le immagini della città in vista della gara di stasera - La Juventus è pronta a tornare in campo in Champions League, dopo le prime quattro giornate nelle quali ha raccolto soltanto tre punti, senza mai. Si legge su tuttomercatoweb.com

Contro il Bodo Glimt giocherà Perin in porta, fuori Vlahovic e Yildiz. Chance per Adzic e Openda - La Juventus questa sera sarà ospite del Bodo Glimt in Champions League e ha l'obbligo di trovare la vittoria se vuole continuare a sperare di andare avanti nella competizione. Riporta tuttojuve.com

Bodo Glimt Juve, il retroscena di Tuttosport: Spalletti e lo staff non hanno tralasciato nulla, si è lavorato anche sulla respirazione! I dettagli - Bodo Glimt Juve, il tecnico ha preparato la sfida con esercitazioni pratiche e teoriche: la preoccupazione è la gestione del fiato e del riscaldamento La Juventus non vuole lasciare nulla al caso nell ... Da juventusnews24.com