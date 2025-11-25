Bodo Glimt Juve 2-3 | partita pazza dei bianconeri! Rimonta pazzesca firmata da Openda McKennie e David

di Andrea Bargione Bodo Glimt Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quinta giornata di Champions League 202526. Lasciarsi alle spalle i 3 pareggi di fila e cercare la  prima vittoria europea. La  Juve  si affaccia alla trasferta norvegese col  BodoGlimt  con l’obiettivo di centrare i  primi 3 punti in  Champions League  dopo i tre pareggi e una sconfitta fin qui nel cammino bianconero nella competizione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bodo Glimt Juve 2-3: sintesi e moviola. 93? ANCORA DAVID! – I bianconeri ancora vicini al gol, a un passo dal 4-2! Altra grandissima giocata di Yildiz che mette in porta per David: miracolo di Haikin 91? GOL DELLA JUVENTUS! – I bianconeri vanno in vantaggio nel finale di gara! Grande giocata di Yildiz che prova il tiro in porta, poi David ribadisce in rete da pochi passi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

