di Andrea Bargione Bodo Glimt Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quinta giornata di Champions League 202526. Lasciarsi alle spalle i 3 pareggi di fila e cercare la prima vittoria europea. La Juve si affaccia alla trasferta norvegese col BodoGlimt con l’obiettivo di centrare i primi 3 punti in Champions League dopo i tre pareggi e una sconfitta fin qui nel cammino bianconero nella competizione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bodo Glimt Juve 2-3: sintesi e moviola. 93? ANCORA DAVID! – I bianconeri ancora vicini al gol, a un passo dal 4-2! Altra grandissima giocata di Yildiz che mette in porta per David: miracolo di Haikin 91? GOL DELLA JUVENTUS! – I bianconeri vanno in vantaggio nel finale di gara! Grande giocata di Yildiz che prova il tiro in porta, poi David ribadisce in rete da pochi passi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bodo Glimt Juve 2-3: partita pazza dei bianconeri! Rimonta pazzesca firmata da Openda, McKennie e David