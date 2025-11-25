Bodo Glimt Juve 1-2 LIVE | Conceicao va vicinissimo al gol! Che giocata di Cambiaso

25 nov 2025

di Andrea Bargione Bodo Glimt Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quinta giornata di Champions League 202526. Lasciarsi alle spalle i 3 pareggi di fila e cercare la  prima vittoria europea. La  Juve  si affaccia alla trasferta norvegese col  BodoGlimt  con l’obiettivo di centrare i  primi 3 punti in  Champions League  dopo i tre pareggi e una sconfitta fin qui nel cammino bianconero nella competizione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bodo Glimt Juve 1-2: sintesi e moviola. 72? DOPPIO CAMBIO BODO GLIMT – 67? CAMBIO JUVE – Fuori Miretti, dentro Thuram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

