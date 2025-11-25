Bodo Glimt Juve 1-2 LIVE | bianconeri in vantaggio con il gol di Miretti!
di Andrea Bargione Bodo Glimt Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quinta giornata di Champions League 202526. Lasciarsi alle spalle i 3 pareggi di fila e cercare la prima vittoria europea. La Juve si affaccia alla trasferta norvegese col BodoGlimt con l’obiettivo di centrare i primi 3 punti in Champions League dopo i tre pareggi e una sconfitta fin qui nel cammino bianconero nella competizione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bodo Glimt Juve 1-1: sintesi e moviola. 50? AMMONITO JUVE – Cartellino giallo ai danni di Miretti dopo un fallo su Maata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
#BodoGlimt 1-2 #Juventus : Fabio Miretti! #BodoJuve #Calcio #UCL Vai su X
Champions League, dopo 45' Napoli-Qarabag 0-0 e Bodo Glimt-Juventus 1-0 Domani sfida Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta. Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone-unico-q - facebook.com Vai su Facebook
Juventus poco concreta, a differenza del Bodo/Glimt: a fine primo tempo 1-0 per i norvegesi - Il racconto dei 45 minuti inaugurali del match. Riporta tuttomercatoweb.com
Bodo Glimt-Juventus, il risultato in diretta LIVE - Patrick Berg e Fredrik Bjørkan del Bodø/Glimt hanno vissuto una parentesi internazionale indimenticabile, aiutando la Norvegia a qualificarsi per la Coppa del Mondo con la vittoria per 4- Lo riporta sport.sky.it
La Juventus riprende subito il Bodo: primo gol in bianconero per Openda, 1-1 - 1 sul campo del Bodo/Glimt firmato da Lois Openda, che si sblocca così sul tabellino. Scrive tuttomercatoweb.com