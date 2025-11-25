di Andrea Bargione Bodo Glimt Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quinta giornata di Champions League 202526. Lasciarsi alle spalle i 3 pareggi di fila e cercare la prima vittoria europea. La Juve si affaccia alla trasferta norvegese col BodoGlimt con l’obiettivo di centrare i primi 3 punti in Champions League dopo i tre pareggi e una sconfitta fin qui nel cammino bianconero nella competizione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bodo Glimt Juve 1-0: sintesi e moviola. 39? AMMONITO JUVE – Cartellino giallo ai danni di Kelly, fallo a metà campo dopo un fallo su Hogh. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bodo Glimt Juve 1-0 LIVE: rischiano i bianconeri, Hogh pericoloso