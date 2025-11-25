Bodo Glimt Juve 1-0 LIVE | gol di Blomberg
di Andrea Bargione Bodo Glimt Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quinta giornata di Champions League 202526. Lasciarsi alle spalle i 3 pareggi di fila e cercare la prima vittoria europea. La Juve si affaccia alla trasferta norvegese col BodoGlimt con l’obiettivo di centrare i primi 3 punti in Champions League dopo i tre pareggi e una sconfitta fin qui nel cammino bianconero nella competizione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bodo Glimt Juve 1-0: sintesi e moviola. 26? GOL DEL BODO GLIMT – Ci prova Hogh con un colpo di testa pericoloso, che i bianconeri respingono. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Champions League, in campo Napoli-Qarabag e Bodo Glimt-Juventus Domani sfida Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta. Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it Vai su Facebook
Prima vittoria in UEFA Youth League per l'U20 che supera nettamente il Bodo/Glimt Bravi, ragazzi! Vai su X
Bodo Glimt-Juventus, il risultato in diretta LIVE - Patrick Berg e Fredrik Bjørkan del Bodø/Glimt hanno vissuto una parentesi internazionale indimenticabile, aiutando la Norvegia a qualificarsi per la Coppa del Mondo con la vittoria per 4- Scrive sport.sky.it
Doccia gelata per la Juventus: vantaggio del Bodo/Glimt dopo un discreto avvio bianconero - La firma del vantaggio norvegese è di Ole Blomberg. tuttomercatoweb.com scrive
Bodo Glimt-Juventus, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - I bianconeri di Spalletti riprendono il cammino europeo con l'obbligo di trovare i tre punti nel freddo polare norvegese ... Si legge su tuttosport.com