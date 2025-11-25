Bodo Glimt Juve 1-0 LIVE | gol di Blomberg

Juventusnews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Andrea Bargione Bodo Glimt Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la quinta giornata di Champions League 202526. Lasciarsi alle spalle i 3 pareggi di fila e cercare la  prima vittoria europea. La  Juve  si affaccia alla trasferta norvegese col  BodoGlimt  con l’obiettivo di centrare i  primi 3 punti in  Champions League  dopo i tre pareggi e una sconfitta fin qui nel cammino bianconero nella competizione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bodo Glimt Juve 1-0: sintesi e moviola. 26? GOL DEL BODO GLIMT – Ci prova Hogh con un colpo di testa pericoloso, che i bianconeri respingono. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

bodo glimt juve 1 0 live gol di blomberg

© Juventusnews24.com - Bodo Glimt Juve 1-0 LIVE: gol di Blomberg

Altre letture consigliate

bodo glimt juve 1Bodo Glimt-Juventus, il risultato in diretta LIVE - Patrick Berg e Fredrik Bjørkan del Bodø/Glimt hanno vissuto una parentesi internazionale indimenticabile, aiutando la Norvegia a qualificarsi per la Coppa del Mondo con la vittoria per 4- Scrive sport.sky.it

bodo glimt juve 1Doccia gelata per la Juventus: vantaggio del Bodo/Glimt dopo un discreto avvio bianconero - La firma del vantaggio norvegese è di Ole Blomberg. tuttomercatoweb.com scrive

bodo glimt juve 1Bodo Glimt-Juventus, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - I bianconeri di Spalletti riprendono il cammino europeo con l'obbligo di trovare i tre punti nel freddo polare norvegese ... Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Bodo Glimt Juve 1