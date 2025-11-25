. Le parole dell’ex dirigente. Zvonimir Boban ha parlato così nel salotto di Sky Sport della Juventus prima della gara contro il Bodo Glimt. Le sue parole. Le sue parole: « Non un’annata positiva fino ad adesso. Per ora non ha dimostrato di essere una grande squadra in Champions. Il mercato non è stato pensato bene, non c’è un giocatore che detta i ritmi al gioco. Locatelli sta bene in campo ma non è un regista. Thuram è un 8, Koop non si sa cosa sia. Spalletti ha i suoi metodi che di solito sono lenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Boban dritto per dritto: «Juve, tante idee e poca chiarezza. Questa formazione non mi convince, per me è incomprensibile»