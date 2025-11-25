Bob Simona De Silvestro è seconda a Lillehammer e ottiene il suo primo podio in Coppa Europa
Mentre la Coppa del Mondo 2025-2026 si trasferisce da Cortina d’Ampezzo a Igls in vista della seconda tappa stagionale, arriva una buona notizia per il bob italiano da Lillehammer. Simona De Silvestro ha ottenuto infatti il miglior risultato della carriera in Coppa Europa, chiudendo al posto d’onore la gara di monobob e conquistando il suo primo podio nel circuito continentale. L’ex pilota italo-elvetica, passata ufficialmente al mondo del bob da un paio d’anni dopo una lunga carriera automobilistica (in cui ha corso anche sei edizioni della 500 Miglia di Indianapolis), sta inseguendo il sogno di partecipare ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Loctite. . Dalle gare in go-kart all'inseguimento dell'oro olimpico: la storia di Simona De Silvestro è un esempio di instancabile determinazione. Per Simona ogni sfida è un'opportunità di superare i suoi limiti. Per LOCTITE®, è la prova che i legami più forti non s - facebook.com Vai su Facebook
Bob, Simona De Silvestro è seconda a Lillehammer e ottiene il suo primo podio in Coppa Europa - 2026 si trasferisce da Cortina d'Ampezzo a Igls in vista della seconda tappa stagionale, arriva una buona notizia per il ... Si legge su oasport.it
Milano-Cortina: con De Silvestro (bob femminile) tutta la forza di Henkel e adesivi Loctite - Henkel sostiene Simona De Silvestro nel suo percorso di qualificazione per i Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026 nelle specialità del monobob e bob a due. adnkronos.com scrive