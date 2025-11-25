Blade Runner Harrison Ford ricorda la parte che lui e Ridley Scott odiano di più | Un' aggiunta degli studio
Tra i molteplici montaggi esistenti di Blade Runner, il più discusso resta il taglio teatrale della narrazione, appesantito da una voce narrante che né Ridley Scott né Harrison Ford hanno mai apprezzato. La storia editoriale di Blade Runner è un labirinto affascinante fatto di tagli, aggiunte, ripensamenti e versioni alternative che hanno alimentato un dibattito lungo quarant'anni. Eppure, tra le tante modifiche, ne esiste una su cui quasi tutti concordano, compresi Harrison Ford e Ridley Scott: la narrazione fuori campo di Deckard è il vero errore del film. La voce narrante: un'aggiunta artificiale che oggi risulta ancora più intrusiva Il percorso di Blade Runner è diventato un caso studio su come l'interferenza produttiva possa alterare il tono di un'opera: mentre molte produzioni ambiscono a un solo director's cut, il film di Ridley . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
News recenti che potrebbero piacerti
- Non cercano killer nelle inserzioni sui giornali. Quella era la mia professione. Ex-poliziotto. Ex-cacciatore di replicanti. Ex-killer. 'Blade Runner' di Ridley Scott (USA, 1982) - facebook.com Vai su Facebook
Blade Runner, Harrison Ford ricorda la parte che lui e Ridley Scott odiano di più: "Un'aggiunta degli studio" - Tra i molteplici montaggi esistenti di Blade Runner, il più discusso resta il taglio teatrale della narrazione, appesantito da una voce narrante che né Ridley Scott né Harrison Ford hanno mai apprezza ... Segnala movieplayer.it
Blade Runner 2049, Harrison Ford torna nel primo TEASER TRAILER ITALIANO - “I replicanti sono come qualsiasi altra macchina – possono essere un vantaggio o un rischio” dice nel trailer Rick Deckard, ancora con il volto – invecchiato – di Harrison Ford. Segnala diregiovani.it
Harrison Ford conferma l'interesse per Blade Runner 2 - Finora erano soltanto voci: con uno sceneggiatore al lavoro su Blade Runner 2, il Michael Green di Lanterna verde, tutti si chiedevano se Harrison Ford fosse davvero interessato al progetto così come ... Scrive comingsoon.it