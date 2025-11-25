Black Friday Thomson | TV e sistemi HiFi a partire da 24 euro

Today.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della settimana del Black Friday, Thomson propone su Amazon interessanti prodotti audio e video in super offerta e acquistabili a partire da 24 euro. In promozione TV per tutte le tasche da 50 a 24 pollici, equipaggiati con la completa piattaforma Fire TV di Amazon.In offerta anche. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

TV da 32" con Fire TV integrato in sconto a 113€ per il Black Friday di Amazon - Questa TV compatta da 32' con Fire TV integrato è in forte sconto per il Black Friday Amazon, ottima per ogni stanza. Secondo tech.everyeye.it

black friday thomson tvSmart TV 32" QLED Full HD: qualità pazzesca in formato compatto a soli 139€ (Black Friday) - TCL 32SF560 è una piccola smart TV da 32 pollici con pannello QLED e risoluzione Full HD che si rivela adatta per ambienti ridotti come cucine, camere da letto o piccoli appartamenti. Si legge su hdblog.it

black friday thomson tvSuper promo Black Friday, questa Smart TV compatibile col digitale terrestre costa 210€ in meno - Il Black Friday ha la promo giusta per te: questo modello costa 210 euro in meno. Si legge su money.it

Cerca Video su questo argomento: Black Friday Thomson Tv