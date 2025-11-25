Black Friday | quanto spenderanno e cosa compreranno i viterbesi
Il Black Friday darà vita in Italia a un giro d’affari da circa 4 miliardi di euro tra acquisti online e nei negozi fisici nell’intero periodo di sconti, con una spesa in linea con quella registrata lo scorso anno e un uso sempre più massiccio dell’intelligenza artificiale per orientare gli. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Da Kartell a Foppapedretti: c'è anche l'arredamento di design in offerta per il Black Friday Vai su X
Per la settimana del Black Friday scegli i concerti dell'Accademia di Santa Cecilia ed assicurati un posto in platea al 50% Scopri i dettagli e i concerti su www.santacecilia.it/blackfriday Non aspettare! l'offerta è valida fino a esaurimento dei posti in promozione - facebook.com Vai su Facebook
Black Friday in arrivo, quanto spenderanno e cosa compreranno di più gli italiani - L’avvicinarsi del Black Friday 2025 dà il via alla consueta ondata di promozioni: quanto spenderanno e cosa compreranno di più gli italiani. Da thesocialpost.it
I bestseller Amazon del 6° giorno di Black Friday: la tecnologia domina, ma spuntano Nutella e Fonzies! - Scopri i bestseller Amazon del sesto giorno di Black Friday: tecnologia in testa, ma tra i più venduti spuntano anche Nutella e Fonzies. Riporta smartworld.it
Black Friday: spenderemo 3 miliardi di euro - it a mUp Research * negli ormai prossimi Black Friday (28 novembre) e Cyber Monday (1 dicembre) le famiglie italiane spenderanno mediamente 233 euro per i ... Lo riporta comunicati-stampa.net