Black Friday 2025 le truffe online sono aumentate del 400% | i consigli degli esperti per non cascarci

Il Black Friday non è più soltanto la giornata degli sconti imperdibili. È diventato un fenomeno economico capace di concentrare fino al 25% delle vendite online dell’intero anno in un solo mese. Ma dietro la frenesia delle offerte si nasconde un lato oscuro sempre più preoccupante: quello delle truffe digitali, che quest’anno hanno registrato un’impennata impressionante. Gli esperti di sicurezza informatica lanciano l’allarme: la soglia di prudenza deve essere alzata al massimo proprio nei giorni che precedono e accompagnano il Black Friday. La combinazione tra aspettative elevate, pressione psicologica e fretta decisionale crea le condizioni perfette perché i cybercriminali possano mietere vittime. 🔗 Leggi su Screenworld.it

