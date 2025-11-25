Black Friday 2025 le truffe online sono aumentate del 400% | i consigli degli esperti per non cascarci

Screenworld.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Black Friday non è più soltanto la giornata degli sconti imperdibili. È diventato un fenomeno economico capace di concentrare fino al 25% delle vendite online dell’intero anno in un solo mese. Ma dietro la frenesia delle offerte si nasconde un lato oscuro sempre più preoccupante: quello delle truffe digitali, che quest’anno hanno registrato un’impennata impressionante. Gli esperti di sicurezza informatica lanciano l’allarme: la soglia di prudenza deve essere alzata al massimo proprio nei giorni che precedono e accompagnano il Black Friday. La combinazione tra aspettative elevate, pressione psicologica e fretta decisionale crea le condizioni perfette perché i cybercriminali possano mietere vittime. 🔗 Leggi su Screenworld.it

black friday 2025 le truffe online sono aumentate del 400 i consigli degli esperti per non cascarci

© Screenworld.it - Black Friday 2025, le truffe online sono aumentate del 400%: i consigli degli esperti per non cascarci

Leggi anche questi approfondimenti

black friday 2025 truffeBlack Friday 2025, truffe in aumento del 400%: attenzione ai siti falsi - Il prossimo 28 novembre ci sarà il Black Friday, tradizione statunitense che ormai da anni è arrivata anche in Italia, portando sconti, ma anche molte truffe ... Si legge su quifinanza.it

Black friday 2025: attenti alle truffe online (sono aumentate del 400%), ecco come evitare fregature - Il Black Friday 2025 promette sconti ma sono in agguato le truffe online che sono cresciute del 400%, secondo le associazioni dei consumatori ... Riporta greenme.it

black friday 2025 truffeBlack Friday 2025, si parte: le migliori occasioni su Amazon e come proteggersi dalle truffe - La settimana di sconti che si concluderà il 2 dicembre, considerando anche il Cyber Monday , è l'occasione ideale per acquista ... affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Black Friday 2025 Truffe