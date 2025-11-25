Il B lack Friday negli ultimi anni è diventato il vero “capodanno” dello shopping ì: un appuntamento che scandisce l’inizio della stagione dei regali, ma anche un momento in cui i brand (si, anche quelli del lusso) danno via libera a sconti impensabili durante l’anno. Grazie ai forti ribassi, talvolta persino superiori al 60-70%, il “venerdì nero” è un appuntamento persino più atteso dei saldi per fashion addicted e non. E se un tempo era un’unica giornata di code e acquisti impulsivi online, oggi si è trasformato in un lungo periodo di promozioni anticipate: molti e-commerce stanno già rilanciando pre-saldi, codici “early access” e wishlist dedicate, mentre retailer multimarca e marketplace come LuisaViaRoma, JDSport e Amazon, giocano d’anticipo con selezioni già scontate fino al 40%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Black Friday 2025, le 10 scarpe e borse che vale davvero la pena acquistare in sconto: dai mocassini alle sneakers e la maxi bag scamosciata, i modelli su cui puntare