Bingotto-dalla parte dei bambini in libreria | storie e colori per imparare la corretta alimentazione

La Fondazione Carlo Mendozzi ETS porta in libreria un pomeriggio interamente dedicato ai più piccoli. Venerdì 28 novembre, alle ore 17.30, presso la Libreria Cicciapelliccia a Baronissi (Salerno) ci sarà “Bingotto – dalla parte dei bambini in libreria”, un appuntamento pensato per bambine e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondisci con queste news

“BINGOTTO – DALLA PARTE DEI BAMBINI” IN LIBRERIA: STORIE E COLORI PER IMPARARE LA CORRETTA ALIMENTAZIONE La Fondazione Carlo Mendozzi ETS al fianco dei bambini per prevenire l’obesità infantile partendo dall’educazione alimentare Vai su Facebook

’Bibliopride’, i libri dalla parte dei bambini - Alla Beghi in programma ‘Giochiamo con la natura’ con giochi da tavolo sull’ambiente "Ad una settimana da ‘Libriamoci’, le nostre biblioteche hanno ... Scrive lanazione.it

Libri ai bambini profughi dall'Ucraina: l'iniziativa a Bologna e nelle librerie - Libri, scelti tutti con cura, e donati da librai, lettori e fumettisti per far fronte all'emergenza educativa dei bambini ucraini ... Riporta repubblica.it

«Io leggo perché», quando i bambini invitano a entrare in libreria - È un miraggio o si sta avverando la profezia di Elsa Morante, cioè che saranno loro a salvare il mondo? Segnala msn.com