Bimbo ucciso dalla mamma oggi l’ultimo saluto il papà | E’ stato ucciso perché era buono

Toccanti i funerali di Giovanni, il bimbo di 9 anni ucciso dalla mamma, commosso il ricordo del papà e di don Andrea: "È tempo di chiedere cosa non funziona, cosa non abbiamo fatto per evitare questa strage degli innocenti". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bimbo ucciso dalla mamma, oggi l’ultimo saluto, il papà: “E’ stato ucciso perché era buono”

Argomenti simili trattati di recente

Muggia dà l'ultimo, straziante saluto a Giovanni, il bimbo ucciso 9 anni dalla mamma. Il parroco: «tanta solidarietà per il padre, facciamo diventare questa compassione un valore civile». Vai su Facebook

Bimbo ucciso dalla mamma nel Triestino, il padre: 'Perché poteva vederlo da sola?'. Lei gli causò lividi stringendogli il collo #ANSA Vai su X

Ucciso dalla mamma a Muggia, Giovanni al papà in un video: “Non voglio andare con lei, sto meglio con te” - A pronunciare queste parole in un video, ripreso qualche tempo fa dal papà e diffuso oggi, è Giovanni, il bimbo di 9 anni ucciso dalla ... Scrive fanpage.it

Calimera, il piccolo Elia ucciso nel sonno. La mamma all’ex: “Ritieniti responsabile qualsiasi cosa ci capiti” - Sarebbe morto per asfissia meccanica Elia, il bimbo di 8 anni ucciso pare nel sonno dalla mamma, la 35enne Najoua Minniti, a sua volta morta suicida ... Come scrive fanpage.it

Bimbo di 8 anni ucciso in casa, il corpo della madre in mare. Il padre aveva presentato un esposto - I carabinieri allertati dall'ex marito dopo la scoperta del cadavere della donna: i rapporti tra i due erano tesi. Segnala rainews.it