Bimbi nel bosco si muove il Csm Valditara | in regola con la scuola
I consiglieri di Palazzo Marescialli chiedono una pratica a tutela dei magistrati dell’Aquila. I documenti sulla vicenda inviati al ministro Nordio, che ora dovrà decidere sull’ispezione. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Altra notizia fake smontata, motivo in più perché quei bimbi tornino al più presto nella loro casa nel bosco per crescere sereni, imparare, sorridere e giocare. - facebook.com Vai su Facebook
La destra nel bosco. Perché i bimbi di Chieti piombano al centro di una guerra culturale (di F. Olivo) Vai su X
Bimbi nel bosco, si muove il Csm. Valditara: in regola con la scuola - I consiglieri di Palazzo Marescialli chiedono una pratica a tutela dei magistrati dell’Aquila. Scrive repubblica.it
Bimbi nel bosco, il Csm in difesa dei magistrati del tribunale dell’Aquila - Il Comitato di presidenza chiede l'apertura di una pratica a tutela dei giudici. Secondo repubblica.it
Bimbi nel bosco, si muove il ministero: obbligo scolastico in regola, legittima l'educazione domiciliare - i certificati scolastici presentati dai genitori dei bimbi allontanati dalla famiglia nel bosco di Palmoli, in ... Secondo ilmessaggero.it