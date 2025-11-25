billboard women in music 2025 al via la seconda edizione italiana

Dopo l’edizione inaugurale del 2024, che ha acceso i riflettori sul contributo delle donne alla musica e alla cultura, Billboard Women in Music si evolve e propone quest’anno un progetto ancora più ricco e articolato. La seconda edizione sarà di scena negli spazi di UFO Milano, il nuovo hub culturale che ospita la redazione di Billboard Italia, in via Orobia 26, che per l’occasione diventerà la Women in Music House nelle giornate di martedì 25 – in concomitanza con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne – mercoledì 26 e venerdì 28 novembre con un format ripensato che unisce esperienze dal vivo e produzione digitale, ampliando lo spazio dedicato alle voci femminili e alle loro storie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

