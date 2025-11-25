Biglietti Pisa Inter tutto esaurito per la sfida in programma domenica sera E’ bastato un quarto d’ora

Internews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Biglietti Pisa Inter: sono già terminati i tagliandi acquistabili per assistere alla sfida di domenica sera alla Cetilar Arena. L’attesa per Pisa–Inter, in programma domenica 30 novembre alla Cetilar Arena, ha raggiunto livelli altissimi e lo dimostrano i numeri della prevendita. In appena un quarto d’ora, infatti, tutti i biglietti disponibili sono andati esauriti, generando una vera e propria corsa al tagliando. Come riportato da Sesta Porta News, migliaia di utenti si sono collegati contemporaneamente sulla piattaforma TicketOne, causando già nei primi minuti un sovraccarico del sistema e la conseguente saturazione dei posti in ogni settore dello stadio. 🔗 Leggi su Internews24.com

biglietti pisa inter tutto esaurito per la sfida in programma domenica sera e8217 bastato un quarto d8217ora

© Internews24.com - Biglietti Pisa Inter, tutto esaurito per la sfida in programma domenica sera. E’ bastato un quarto d’ora

Altri contenuti sullo stesso argomento

biglietti pisa inter tuttoPisa Inter, via alla prevendita dei biglietti: tutte le info - Biglietti Pisa Inter in vendita dal 24 novembre: dettagli su settori, prezzi e limitazioni per la sfida della Serie A EniLive. Secondo europacalcio.it

Arriva l'Inter all'Arena Garibaldi: biglietti in vendita da 45 euro - In arrivo una partita da sogno per tutti i tifosi nerazzurri: domenica 30 novembre all'Arena Garibaldi arriverà l'Inter. Lo riporta pisatoday.it

biglietti pisa inter tuttoPisa, Corrado: "Ora arrivano Inter e Juventus, dobbiamo mantenere la nostra identità" - Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha tracciato un bilancio molto positivo dell’avvio di stagione dei nerazzurri in un’intervista rilasciata al Corriere Fiorentino. Si legge su tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Biglietti Pisa Inter Tutto