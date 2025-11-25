Biglietti Pisa Inter tutto esaurito per la sfida in programma domenica sera E’ bastato un quarto d’ora
Inter News 24 Biglietti Pisa Inter: sono già terminati i tagliandi acquistabili per assistere alla sfida di domenica sera alla Cetilar Arena. L’attesa per Pisa–Inter, in programma domenica 30 novembre alla Cetilar Arena, ha raggiunto livelli altissimi e lo dimostrano i numeri della prevendita. In appena un quarto d’ora, infatti, tutti i biglietti disponibili sono andati esauriti, generando una vera e propria corsa al tagliando. Come riportato da Sesta Porta News, migliaia di utenti si sono collegati contemporaneamente sulla piattaforma TicketOne, causando già nei primi minuti un sovraccarico del sistema e la conseguente saturazione dei posti in ogni settore dello stadio. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
?Da Pisa a Napoli e Juve: la top 10 delle squadre più a rischio truffa biglietti in Serie A - facebook.com Vai su Facebook
Pisa Inter, via alla prevendita dei biglietti: tutte le info - Biglietti Pisa Inter in vendita dal 24 novembre: dettagli su settori, prezzi e limitazioni per la sfida della Serie A EniLive. Secondo europacalcio.it
Arriva l'Inter all'Arena Garibaldi: biglietti in vendita da 45 euro - In arrivo una partita da sogno per tutti i tifosi nerazzurri: domenica 30 novembre all'Arena Garibaldi arriverà l'Inter. Lo riporta pisatoday.it
Pisa, Corrado: "Ora arrivano Inter e Juventus, dobbiamo mantenere la nostra identità" - Il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, ha tracciato un bilancio molto positivo dell’avvio di stagione dei nerazzurri in un’intervista rilasciata al Corriere Fiorentino. Si legge su tuttojuve.com