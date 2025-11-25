Biglietti Pisa Inter tutto esaurito per la sfida in programma domenica sera E’ bastato un quarto d’ora

Inter News 24 Biglietti Pisa Inter: sono già terminati i tagliandi acquistabili per assistere alla sfida di domenica sera alla Cetilar Arena. L’attesa per Pisa–Inter, in programma domenica 30 novembre alla Cetilar Arena, ha raggiunto livelli altissimi e lo dimostrano i numeri della prevendita. In appena un quarto d’ora, infatti, tutti i biglietti disponibili sono andati esauriti, generando una vera e propria corsa al tagliando. Come riportato da Sesta Porta News, migliaia di utenti si sono collegati contemporaneamente sulla piattaforma TicketOne, causando già nei primi minuti un sovraccarico del sistema e la conseguente saturazione dei posti in ogni settore dello stadio. 🔗 Leggi su Internews24.com

