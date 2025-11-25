Biglia | Lotito non rispondeva all’offerta del Milan via mail Tare? Potrà fare molto bene

Le parole dell'ex Milan Lucas Biglia sul suo trasferimento in rossonero e sulla figura di Tare, ora DS del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Biglia: “Lotito non rispondeva all’offerta del Milan via mail. Tare? Potrà fare molto bene”

Altre letture consigliate

Il ricordo di Lucas #Biglia https://bmbr.cc/1a40whl #Lazio #Lotito - facebook.com Vai su Facebook

Il ricordo di Lucas #Biglia bmbr.cc/1a40whl #Lazio #Lotito #24novembre Vai su X

Biglia: “Per la Lazio rifiutai lo United. Lotito? Non ne potevo più” - Le parole dell'ex calciatore biancoceleste, intervenuto ai microfoni di Diretta. Si legge su msn.com

Biglia a 360°: l'arrivo alla Lazio, Lotito e il no allo United - Lucas Biglia, ex centrocampista di Lazio, Milan e nazionale argentina, è oggi uno degli integranti dello staff tecnico dell’Anderlecht. Da lalaziosiamonoi.it