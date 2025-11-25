Biathlon comincia lo spettacolo della Coppa del Mondo

Gazzetta.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno sport unico, che unisce la fatica dello sci di fondo alla precisione chirurgica del tiro con carabina, regala duelli serrati, colpi di scena continui e un'atmosfera capace di richiamare decine di migliaia di tifosi lungo le piste e milioni davanti alla tv. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

biathlon comincia lo spettacolo della coppa del mondo

© Gazzetta.it - Biathlon, comincia lo spettacolo della Coppa del Mondo

Argomenti simili trattati di recente

biathlon comincia spettacolo coppa11 convocati per l'Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo a Östersund, torna Vittozzi, ultima per Wierer, Giacomel leader degli uomini - Sabato 29 novembre comincia la Coppa del Mondo e la prima tappa sarà in Svezia, a Östersund. eurosport.it scrive

Biathlon: 'voglio sentirmi libera', Dorothea Wierer si racconta - È da oggi disponibile sul canale YouTube di Eurosport Italia il secondo episodio di I'm Coming Home dedicato a Dorothea Wierer, stella del biathlon, prima italiana ad aver vinto titoli mondiali e una ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Biathlon Comincia Spettacolo Coppa