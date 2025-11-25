Inter News 24 Biasin chiarisce alcuni punti su Inter Milan: «Il discorso sui portieri invertiti non regge! Se non vince nessuno scontro diretto.». La sua critica. Fabrizio Biasin, intervenuto al podcast Cose Scomode, ha analizzato la sconfitta dell’Inter nel derby, respingendo con fermezza la teoria dei “portieri invertiti” come giustificazione. Per il giornalista, il confronto tra l’estremo difensore nerazzurro Yann Sommer e il collega rossonero Mike Maignan è un falso problema: la questione reale è un trend negativo allarmante che vede la Beneamata incapace di vincere scontri diretti contro Milan, Juventus e Napoli dall’aprile 2024. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biasin chiarisce alcuni punti su Inter Milan: «Il discorso sui portieri invertiti non regge! Se non vince nessuno scontro diretto…»