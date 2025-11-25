Biancolino e Marzena una storia di coraggio che torna in campo

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il pre-partita di Avellino – Empoli è stato dedicato a un momento di sensibilizzazione particolarmente significativo. L’allenatore biancoverde Raffaele Biancolino ha infatti consegnato a Marzena Trznadel il pallone rosso realizzato dalla Lega B per la ricorrenza del 25 novembre, simbolo della lotta contro la violenza di genere e della memoria delle vittime. La scelta di affidare il pallone a Marzena non è casuale: nel 2018 la donna fu protagonista di un drammatico episodio di cronaca avvenuto nel centro di Avellino, quando venne aggredita dal compagno armato di martello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Biancolino e Marzena, una storia di coraggio che torna in campo

Argomenti simili trattati di recente

Avellino, Biancolino: "La B è questa. Coraggio e personalità per raggiungere l'obiettivo" - Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Frosinone- Riporta m.tuttomercatoweb.com

Avellino, Biancolino: "Si parte da una buona base. Non devono mancare cattiveria e coraggio" - Il tecnico dell'Avellino Raffaele Biancolino ha parlato in conferenza stampa dopo il ko interno contro la Lazio: "E' un peccato aver perso in questo modo - Secondo tuttomercatoweb.com