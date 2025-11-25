Biancavilla ricorda Valentina Salomone con un corteo
In una Giornata contro la Violenza sulle Donne carica di emozione e significato, Biancavilla ha scelto di non dimenticare Valentina Salamone, la giovane biancavillese vittima di femminicidio nel 2010, coinvolgendo le scuole, le associazioni e l’intera cittadinanza in un momento di ricordo e di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
