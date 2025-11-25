Un pomeriggio stregato, in cui il canestro biancorosso aveva le parvenze della biblica cruna dell’ago (28% da tre punti frutto di un eloquente 1130). Questo è sicuramente stato il leit motiv della gara persa dalla Vuelle contro Cividale, perché come hanno ripetuto entrambi gli allenatori in sala stampa, la Vuelle ha giocato come sa fare, girando bene la palla e trovando tiri aperti e "facili", ma quando il pallone non vuole entrare a canestro, in un gioco chiamato "pallacanestro", è facile che si perda, soprattutto se i dirimpettai al contrario hanno avuto un lusinghiero 55% da lontano. Al termine dell’incontro lo ha confermato anche Alessandro Bertini vittima anche lui del "maleficio" (210 dai 6,75 domenica): "Siamo stati troppo distratti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bertini analizza i motivi della sconfitta : "Dovevamo cercare di imporre il nostro ritmo"