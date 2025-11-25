Berrettini canta Ligabue Cobolli beve miele e il coro di Sonego | i video di Vavassori con tutti i retroscena della Coppa Davis

La forza del gruppo decisiva per la vittoria della Coppa Davis, dicevamo. Lo ha evidenziato Flavio Cobolli, ma anche Matteo Berrettini. L’ennesima conferma è arrivata da Andrea Vavassori, doppista dell’Italia convocato insieme a Simone Bolelli. E la sua conferma arriva da un post social condiviso sul proprio profilo in cui ha svelato tutti i retroscena e il dietro le quinte di un gruppo che si divertiva fuori dal campo, in qualsiasi contesto e situazione. Tra i primi video c’è una partita alla Playstation ( la famosa di cui parlava Cobolli dopo il trionfo ) tra lo stesso Cobolli e Berrettini, con il primo che dopo una sconfitta impreca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Berrettini canta Ligabue, Cobolli beve miele e il coro di Sonego: i video di Vavassori con tutti i retroscena della Coppa Davis

