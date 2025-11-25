Bergamo WinterPark | alla Fiera tre giorni con 130 stelle del fitness
Bergamo si prepara a diventare la capitale italiana del movimento: dal 6 all’8 dicembre la Fiera di Bergamo ospita Bergamo WinterPark 2025, il grande fitness festival capace di trasformare 14.000 mq di spazi indoor in un parco divertimenti sportivo senza precedenti. Un format unico in Italia, dedicato tanto agli appassionati quanto a chi desidera avvicinarsi per la prima volta a discipline sportive e olistiche. Alla presentazione del palinsesto tenutasi nel pomeriggio di lunedì 24 novembre in via Lunga sono intervenuti Luciano Patelli, Presidente di Promoberg Srl, Finisiano Calia, CEO di Kali Lab. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
