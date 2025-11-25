Bergamo si illumina di arancione contro la violenza sulle donne

Anche quest’anno la città di Bergamo rinnova il proprio impegno nella lotta contro la violenza sulle donne, aderendo alla campagna mondiale “Orange the World”, promossa dall’Onu, da Un Women e dalla Federazione Europea Soroptimist International. Il Comune di Bergamo ha accolto la richiesta del Soroptimist International Club Bergamo illuminando Porta San Giacomo di arancione nelle serate del 24 e 25 novembre, unendosi così ai più significativi monumenti e palazzi europei che, nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, scelgono la luce come simbolo di consapevolezza e impegno civile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it