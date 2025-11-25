Bergamo in centinaia al corteo contro la violenza di genere

Ecodibergamo.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA MANIFESTAZIONE. Promossa da «Non una di meno». Con la «Rete bergamasca» anche la sindaca Carnevali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo, in centinaia al corteo contro la violenza di genere

