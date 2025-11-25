Beppe Sala contro Salvini sul Capodanno in Duomo | Non si è accorto che la piazza è occupata dalle Olimpiadi

Un Capodanno pre Olimpiadi, ma senza eventi. È questa l'accusa mossa dal vice premier Matteo Salvini all'Amministrazione culturale. “Questo capodanno sarà pre olimpico e Milano non ha mai ospitato le Olimpiadi nella sua storia - ha detto ieri il ministro dei Trasporti -. Il mondo il 6 febbraio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

A Milano è stato proclamato il lutto cittadino. Il sindaco Beppe Sala: “La città non dimenticherà”. Domenica oltre 5mila persone hanno reso omaggio all’artista, tra loro numerosi volti noti dello spettacolo e istituzioni - facebook.com Vai su Facebook

Beppe Sala contro il “mainstream” non si può sentire Vai su X

Beppe Sala contro Salvini sul Capodanno in Duomo: "Non si è accorto che la piazza è occupata dalle Olimpiadi" - Nei giorni scorsi il vice premier aveva detto "Mi rammarico che un Capodanno storico olimpico rischi di essere buio o colorato da altri colori" ... Secondo milanotoday.it

Milano, legge speciale e allarme sicurezza: prove di voto tra Sala e Salvini. Il sindaco: «Il governo favorisce Roma» - Il botta e risposta tra il primo cittadino e il vicepremier. Riporta msn.com

Salvini contro Sala per le tre ZTL di Milano: perché è “guerra” - Milano, alta tensione sulle Zone a Traffico Limitato con Salvini contro Sala a Milano sulla mobilità: botta e risposta al veleno. Si legge su motorisumotori.it