Benevento-Salernitana designato l’arbitro del monday night

Tempo di lettura: < 1 minuto C’era attesa per conoscere il nome dell’arbitro al quale il designatore Orsato ha deciso di affidare il big-match del 16esimo turno Benevento-Salernitana in programma lunedì 1 dicembre al “Ciro Vigorito”. La scelta è caduta sull’esperto fischietto palermitano Dario Madonia che ha già incrociato i giallorossi nella stagione 2024-25 nel ko contro il Monopoli (0-1) e nel blitz (1-2) al sul campo della Cavese. Nessun precedente, invece, con la Salernitana.  Il direttore di gara della sezione di Palermo avrà come assistenti Matteo Gentile  di Isernia e  Giovanni Boato di Padova; quarto ufficiale sarà Fabio Rosario Luongo della sezione di Frattamaggiore mentre come operatore FVS è stato scelto Luigi Ferraro  di Frattamaggiore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

