Benessere invisibile | cose che migliorano la vita in casa a cui non facciamo caso
Tarantini Time Quotidiano Quando pensiamo al benessere domestico immaginiamo nuovi arredi o dettagli curati, ma in realtà la qualità della vita in casa dipende soprattutto da ciò che non si vede come luce, aria, suoni, temperatura, funzionamento delle utenze. È un benessere invisibile fatto di sensazioni sottili che insieme creano calma e comfort. Luce, gas e gestione delle utenze La luce è uno degli elementi invisibili più potenti della casa perché cambia l’atmosfera senza che ce ne accorgiamo. Una luce calda rende gli ambienti più accoglienti, una fredda stimola l’attenzione, mentre la direzione può creare morbidezza o un effetto più funzionale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
