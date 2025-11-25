Benedetta Porcaroli le cose in cui credo

Nei giorni che precedono il nostro incontro, le strade delle città italiane sono state attraversate da cortei e manifestazioni di solidarietà per la Palestina. Centinaia di migliaia di persone, perlopiù giovani, hanno occupato le piazze chiedendo un cessate il fuoco immediato e protestando contro l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla, il convoglio di navi umanitarie dirette a Gaza con a bordo attivisti internazionali e aiuti civili. Un mese prima, a quella stessa Flotilla, Benedetta Porcaroli aveva dedicato il premio Orizzonti vinto alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia per la sua interpretazione nel film Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli, al cinema dal 4 dicembre. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Benedetta Porcaroli, le cose in cui credo

