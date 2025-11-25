Belve streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata 25 novembre 2025

. Questa sera, martedì 25 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la terza puntata di Belve, la nuova edizione (2025) del programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tornano i pungenti e ironici faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Belve streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata, 25 novembre 2025

News recenti che potrebbero piacerti

Nuovo appuntamento per “Belve”, questa sera, su Rai 2 e RaiPlay in streaming. Francesca Fagnani ospiterà Cristiano Malgioglio ed Eva Herzigova. A completare il giro di interviste la cantante Big Mama e Genny Urtis che parlerà dei suoi cambiamenti fisici… - facebook.com Vai su Facebook

"#belve" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

RAI 2 * “BELVE” – 25/11 (21.20) : «QUARTA PUNTATA CON OMAGGIO A ORNELLA VANONI, SORPRESA SPECIALE DI MARIA DE FILIPPI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Nuovo appuntamento con “Belve”, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Ra ... Lo riporta agenziagiornalisticaopinione.it

Belve 2025, puntata 18 novembre/ Diretta e ospiti: Eva Herzigova, Malgioglio, Big Mama e Genny Urtis - Belve 2025 torna in onda oggi 18 novembre: Eva Herzigova, Cristiano Malgioglio, Big Mama e Genny Urtis sono i protagonisti delle interviste con la Fagnani ... Da ilsussidiario.net

Belve, stasera in tv la nuova puntata: ospiti e anticipazioni - Francesca Fagnani riapre le porte di "Belve", salotto d’invertiste taglienti dove nessuno entra illeso. Riporta today.it