Dal dolore di Orietta Berti al racconto struggente di Martina Colombari, fino alle dichiarazioni taglienti di Magnini sulla Pellegrini: Francesca Fagnani firma una puntata intensa e ricca di momenti forti. Nuovo appuntamento questa sera su Rai 2 con Belve. Francesca Fagnani entrerà nelle case degli italiani alle 21:20. Forte dei dati d'ascolto che la premiano settimana dopo settimana, con un pubblico che ormai considera il suo programma un vero cult, la conduttrice accoglierà in studio tre nuovi ospiti, due dei quali arrivano da Ballando con le Stelle e sono tra i concorrenti più seguiti dell'attuale edizione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Belve stasera su Rai 2, anticipazioni e ospiti della quarta puntata: nuova incursione di Maria De Filippi