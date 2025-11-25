belve nel segno di ornella vanoni e ballando

Per la quarta puntata della nuova stagione di Belve, in onda questa sera, martedì 25 novembre 2025, su Rai 2, Francesca Fagnani punta su due concorrenti dell’edizione in corso di Ballando con le Stelle: Filippo Magnini e Martina Colombari. I due saranno protagonisti insieme ad Orietta Berti, terza intervista in programma. Il nuovo appuntamento sarà però anche l’occasione per ricordare Ornella Vanoni, venuta a mancare lo scorso 21 novembre all’età di 91 anni. La cantante, ospite della Fagnani nel 2023, ha saputo dare il suo graffio a Belve, che ha come sigla proprio L’appuntamento, una delle sue canzoni più celebri. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

