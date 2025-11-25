In onda questa sera alle 21.20. Nuovo appuntamento con “Belve”, il programma cult ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle, e giunto alla sesta stagione. Ospiti della quarta puntata, martedì 25 novembre alle 21.20 su Rai 2: Orietta Berti, Martina Colombari e Filippo Magnini. In apertura, un omaggio a Ornella Vanoni. E poi, ancora una sorpresa speciale con Maria De Filippi. La Vanoni, venuta a mancare venerdì a 91 anni era stata ospite del programma nel 2023: “Ad un certo punto della mia vita non dormivo più – aveva raccontato – Mio padre mi fece fare perfino la cura del sonno: ero disperata. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Belve, gli ospiti del 25 novembre 2025