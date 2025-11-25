Belve Francesca Fagnani omaggia Ornella Vanoni | Ti siamo tutti debitori Poi le parole della cantante

“Cara Ornella, ti siamo tutti debitori, ma non solo per la colonna sonora dell'Appuntamento che ci hai regalato, ma per l'esempio di libertà e di ironia che sei sempre stata. E con questo spirito noi andiamo avanti. Adesso però ti salutiamo perchè io sento già la tua voce che dice: ‘ma che. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Non bisogna avere paura delle #Belve, bisogna imparare a domarle. Con Francesca Fagnani, l'appuntamento è alle 21.20 su Rai 2 #RadiocorriereTv https://bit.ly/3It6vL9 - facebook.com Vai su Facebook

Maria De Filippi ancora una volta a Belve. Divertente siparietto con Francesca Fagnani, "colpevole" di essere stata "bocciata" a catechismo. Vediamo come è andata l'intervista. Vai su X

Belve, Francesca Fagnani omaggia Ornella Vanoni: "Ti siamo tutti debitori". Poi le parole della cantante - “Cara Ornella, ti siamo tutti debitori, ma non solo per la colonna sonora dell'Appuntamento che ci hai regalato, ma per l'esempio di libertà e di ironia che sei sempre stata. Da today.it

Anticipazioni Belve, Francesca Fagnani omaggia Ornella Vanoni. Ospiti Berti e Colombari - Anche Belve rende omaggio a Ornella Vanoni: nella puntata del 25 novembre del talk show di Francesca Fagnani, ci sarà spazio per un piccolo tributo alla cantante milanese, intervistata nella ... Scrive dilei.it

Belve (25 novembre): tre ospiti, lacrime e Federica Pellegrini tirata in ballo. Cosa vedremo stasera - Nell'appuntamento di stasera Francesca Fagnani rende omaggio a Ornella Vanoni per poi dedicarsi alle interviste di Filippo Magnini, Martina Colombari e Orietta Berti. Si legge su libero.it