Belve Filippo Magnini giù pesante sull’ex Federica Pellegrini | perché è finita

25 nov 2025

Personaggi tv. ”Brutti ricordi”. Filippo Magnini giù pesante sull’ex Federica Pellegrini: perché è finita – Federica Pellegrini e Filippo Magnini si innamorano ai Mondiali di Shanghai del 2011. Le loro relazioni precedenti finiscono: Cristiana Nardini parla di un matrimonio già fissato; Luca Marin racconta di aver trovato Federica nella camera di Magnini. Dal 2011 al 2017 sono protagonisti delle copertine. La loro storia viene raccontata come perfetta, ma dietro le immagini si nasconde un rapporto complesso. ”Brutti ricordi”. Filippo Magnini giù pesante sull’ex Federica Pellegrini: perché è finita. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Belve", Filippo Magnini giù pesante sull'ex Federica Pellegrini: perché è finita

