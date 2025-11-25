Belve anticipazioni Martina Colombari | la malattia del figlio e come suo marito l’ha aiutata

Nella puntata di stasera di Belve Martina Colombari parlerà del periodo travagliato in cui suo figlio è stato male e non solo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Belve, anticipazioni, Martina Colombari: la malattia del figlio e come suo marito l’ha aiutata

Leggi anche questi approfondimenti

Laverasquadra. . BELVE - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2025 SU RAI DUE - facebook.com Vai su Facebook

Amichetti della #fagnani non riprendete l’anticipazione #belve ? No gattini Vai su X

Gli ospiti di stasera a “Belve”: anticipazioni interviste a Orietta Berti, Martina Colombari e Filippo Magnini - 20 su R ai 2 con Belve, il programma di interviste corrosive ideato e condotto da Francesca Fagnani con il consueto ricco bouquet di ospiti. Lo riporta iodonna.it

Martina Colombari in lacrime a Belve per il figlio Achille e svela: “Billy mi ha salvata quando non stavo bene” - La showgirl si commuove parlando del figlio Achille Costacurta: “Se si ammala un familiare si ammala tutta la ... fanpage.it scrive

Martina Colombari a Belve si commuove parlando del figlio Achille - L’attrice si è infatti commossa parlando delle difficoltà del figlio Achille. Riporta novella2000.it