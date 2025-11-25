Bellucci Galliani e Ceci | Napoli attenzione al Qarabag! Sugli infortuni in Serie A e su Maradona

Bellucci a Stile TV: “Napoli fai attenzione al Qarabag che gioca con spensieratezza”. A StileTv, nel corso della trasmissione Salite Sulla Giostra di Raffaele Auriemma, è intervenuto Claudio Bellucci, ex calciatore del Napoli ed ex vice allenatore dell’Azerbaigian: “Alcuni calciatori del Qarabag li convocavamo anche in Nazionale”. “Alcuni calciatori del Qarabag li convocavamo anche in Nazionale e sono forti. Il Qarabag è una grande società e sta facendo un grande percorso in Champions. Bisogna stare attenti perché hanno giocatori importanti a livello internazionale, c’è Andrade che è molto simile a Douglas Costa. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Bellucci, Galliani e Ceci: Napoli attenzione al Qarabag! Sugli infortuni in Serie A e su Maradona

Leggi anche questi approfondimenti

Da Cate Blanchett e Monica Bellucci a Spike Lee, le star del cinema in visita da Papa Leone: il "red carpet" al Vaticano - facebook.com Vai su Facebook

Bellucci e il 1° gol in A Femminile: "Meglio tardi che mai. Ed è valso 3 punti pesantissimi" - Nello scontro salvezza fra Napoli e Sampdoria infatti la centrocampista Melissa Bellucci ha siglato la rete della vittoria partenopea e avvicinato la ... tuttomercatoweb.com scrive

Napoli femminile, Bellucci azzurra a titolo definitivo: firma un contratto triennale - Il Napoli femminile conferma Melissa Bellucci la calciatrice della formazione partenopea, dopo un anno in prestito, è stata riscattata a titolo definitivo dalla Juventus e ha firmato un contratto ... Da tuttomercatoweb.com

Monza, Galliani: "Jovic non è solo un sogno, contatti per Palacios. Scudetto? Spiace per l'Inter, ma il Napoli..." - L'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato a margine dell'Assemblea della Lega Serie A che va in scena oggi, di tutte le trattative che il club brianzolo sta portando avanti sia ... Segnala calciomercato.com