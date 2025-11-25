Bellantone Iss | Puntare a innovazione equa e solidale ed evitare sprechi
'Più efficienza con collaborazione leale tra Stato e Regioni' Roma, 25 nov. (Adnkronos Salute) - "Ci deve essere un'innovazione equa e solidale, altrimenti l'innovazione fine a se stessa fa solo danni. Cerchiamo di investire di più e di evitare gli sprechi. E se riuscissimo a evitare tante di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Bellantone (Iss): “Puntare a innovazione equa e solidale ed evitare sprechi” - "Ci deve essere un'innovazione equa e solidale, altrimenti l'innovazione fine a se stessa fa solo danni. Come scrive msn.com
Flop campagna vaccinale Influenza e Covid. Bellantone (Iss): “Spettava a Regioni sostenerla” - Il neo Presidente dell’Iss a Repubblica: “Si tratta del solito problema italiano: si procede a macchia di leopardo. Secondo quotidianosanita.it