Belgioioso il parco storico si affida ai robot del verde

Nell'immenso giardino di una dimora storica pavese, il profumo delle magnolie incontra oggi una cura del verde continua e silenziosa. Dopo un recente restauro, questo spazio ha trovato un modo inedito di coniugare tutela e quotidianità, trasformando la manutenzione del prato in un gesto costante, preciso, quasi invisibile.

