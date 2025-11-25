belen virale il video dove barcolla e farfuglia la showgirl rompe il silenzio

Il video di Belen Rodriguez intervistata al Vanity Fair Stories è diventato virale nelle scorse ore. La showgirl era tra gli ospiti dell'evento, ma davanti al pubblico accorso per assistere alla sua intervista l'ex moglie di De Martino è apparsa confusa e decisamente rallentata, quasi in difficoltà nell'esprimersi e nel mettere in fila qualche parola. Il filmato, in cui Belen appare in forte difficoltà e fragilità, ha fatto letteramente il giro del web, facendo preoccupare i fan. I suoi sostenitori sono tornati infatti con la memoria al periodo della depressione, che ha colpito la showgirl lo scorso anno e hanno temuto una ricaduta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

