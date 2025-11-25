Belen Rodriguez le condizioni preoccupano La showgirl barcolla sul palco e sbiascica le parole la paura dei fan | Era ubriaca? – Il video

Una parlantina molto meno brillante e guizzante del solito, sbiascicata e flemmatica. Forse per la pesantezza dei temi trattati, in particolare la violenza subita in passato e il difficile rapporto con Stefano De Martino, l’ultima ospitata di Belen Rodriguez, sul palco dell’evento Vanity Fair Stories, non ha per nulla convinto i suoi fan. Anzi alcuni indizi, tra cui l’evidente instabilità nei movimenti, ha fatto nascere il sospetto che la showgirl argentina fosse salita davanti al pubblico non in condizioni ottimali. La battuta sugli ex: «Li ho picchiati tutti». Da donna di spettacolo esperta qual è, Belen ha retto alla grande sotto le domande del presentatore nonostante – come hanno scritto molti sui social – fosse «evidente» che non stava bene. 🔗 Leggi su Open.online