Belen Rodriguez le condizioni preoccupano La showgirl barcolla sul palco e sbiascica le parole la paura dei fan | Era ubriaca? – Il video
Una parlantina molto meno brillante e guizzante del solito, sbiascicata e flemmatica. Forse per la pesantezza dei temi trattati, in particolare la violenza subita in passato e il difficile rapporto con Stefano De Martino, l’ultima ospitata di Belen Rodriguez, sul palco dell’evento Vanity Fair Stories, non ha per nulla convinto i suoi fan. Anzi alcuni indizi, tra cui l’evidente instabilità nei movimenti, ha fatto nascere il sospetto che la showgirl argentina fosse salita davanti al pubblico non in condizioni ottimali. La battuta sugli ex: «Li ho picchiati tutti». Da donna di spettacolo esperta qual è, Belen ha retto alla grande sotto le domande del presentatore nonostante – come hanno scritto molti sui social – fosse «evidente» che non stava bene. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche questi approfondimenti
Belen Rodriguez mette in vendita le sue borse. Tra le tante ne spicca una...è quella che le regalò Stefano De Martino per i suoi 30 anni. Oggi la showgirl la mette in vendita al costo di 10 mila euro - facebook.com Vai su Facebook
Belen Rodriguez preoccupa i fan: le sue condizioni a un evento fanno discutere - Sta facendo parlare la nuova intervista durante Vanity Fair Stories, non per le sue parole, bensì per le sue condizioni ... Da msn.com
Belen Rodriguez, le sue condizioni preoccupano: il racconto della sua ultima apparizione - Belen Rodriguez preoccupa: Parpiglia racconta le sue condizioni "non proprio ottimali" durante un evento. Lo riporta donnaglamour.it
Tantissima paura per Belen Rodriguez, le sue condizioni a un evento preoccupano: fan sconvolti, i fatti - Belen Rodriguez ha spaventato tutti i suoi ammiratori durante un evento a cui ha partecipato: la showgirl è apparsa in brutte condizioni. Scrive donnapop.it