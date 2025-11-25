Belen Rodriguez i fan preoccupati per le sue condizioni | in difficoltà durante l' intervista accompagnata fuori a braccetto

Leggo.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti fan sono preoccupati per la salute di Belen Rodriguez. La showgirl sudamericana è stata invitata all'evento di Vanity Fair Stories, dove il conduttore le ha chiesto spiegazioni. 🔗 Leggi su Leggo.it

Belen Rodriguez, i fan preoccupati per le sue condizioni: in difficoltà durante l'intervista, accompagnata fuori a braccetto

