Belen portata via a braccia | la notizia fa preoccupare tutti Spunta il VIDEO

Le recenti condizioni di salute di Belen Rodriguez sono diventate oggetto di un acceso dibattito pubblico dopo la sua partecipazione al Vanity Fair Stories. Durante l’evento, la showgirl argentina è apparsa visibilmente affaticata, con difficoltà nel parlare e muoversi, generando inquietudine sia tra i presenti sia sui social.Invitata a raccontare la sua esperienza personale, con particolare attenzione alle dichiarazioni rilasciate a Belve in merito alla sua relazione con Stefano De Martino e ad altri ex partner, Belen ha affrontato domande delicate in un momento in cui il suo stato fisico sembrava già compromesso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

