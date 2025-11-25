Belen fuori controllo a un evento La confessione | Ho preso troppi calmanti mi sto curando Salto il lavoro per non mostrarmi così

Today.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo a lanciare l'allarme era stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista, esperto di spettacolo, aveva ricevuto segnalazione di un'intervista che Belen Rodriguez aveva appena sostenuto mostrandosi però particolarmente affaticata. Poche ore dopo, poi, alcuni video diventati virali su Tik Tok. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Belen fuori controllo a un evento. La confessione: "Ho preso troppi calmanti, mi sto curando. Salto il lavoro per non mostrarmi così" - La showgirl argentina era apparsa piuttosto affaticata durante un'intervista organizzata sul palco del festival di Vanity Fair. Da today.it

belen fuori controllo eventoBelen e l'intervista che allarma i fan: «Ero fuori controllo, avevo preso dei calmanti dopo un attacco di panico» - L’apparizione di Belen Rodriguez sul palco del Vanity Fair Stories 2025 sta facendo discutere (e preoccupare) l’Italia del web. Scrive msn.com

belen fuori controllo eventoBelen Rodriguez, i fan preoccupati per le sue condizioni: in difficoltà durante l'intervista, accompagnata fuori a braccetto - La showgirl sudamericana è stata invitata all'evento di Vanity Fair Stories, dove il conduttore le ha chiesto ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Belen Fuori Controllo Evento