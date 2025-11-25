Beautiful anticipazioni americane | Sheila è viva!

Superguidatv.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà un vero e proprio colpo di scena quello che attende i fans di Beautiful nelle prossime settimane. Dopo aver creduto a lungo che Steffy abbia ucciso Sheila, scopriremo che la Carter è in realtà ancora viva. Ma chi è morto al suo posto? Trame americane Beautiful: Sheila non è morta. Un primo segnale del fatto che Sheila Carter fosse ancora viva lo avevamo avuto nel momento in cui Deacon aveva notato che il cadavere della donna aveva 10 dita dei piedi: un dettaglio che aveva fatto sospettare a Sharpe che in realtà la persona uccisa da Steffy non fosse la sua amata. Sheila è davvero morta? La domanda era inevitabilmente affiorata, anche se la visione fugace di Deacon poteva far pensare a uno scherzo dell’immaginazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

beautiful anticipazioni americane sheila 232 viva

© Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni americane: Sheila è viva!

Altri contenuti sullo stesso argomento

beautiful anticipazioni americane sheilaBeautiful, anticipazioni americane: Steffy non ha eliminato Sheila, la vittima è Sugar - Deacon dubiterà della morte di Sheila, notando che il corpo cremato aveva dieci dita dei piedi e non nove, come la sua amata ... Riporta it.blastingnews.com

beautiful anticipazioni americane sheilaBeautiful Anticipazioni Americane: Deacon e Taylor nuova coppia della Soap... ma solo Sheila avrà qualcosa da ridire? - Nelle puntate americane di Beautiful è abbastanza chiaro che tra Deacon e Taylor sia scattato qualcosa e che presto le cose prenderanno una piega romantica tra loro. Si legge su msn.com

beautiful anticipazioni americane sheilaBeautiful anticipazioni Usa: attrazione pericolosa tra Taylor e Deacon, la reazione di Sheila - Le nuove puntate americane di Beautiful vedono nascere una relazione tra Deacon e Taylor, scatenando tensioni. Come scrive gogomagazine.it

Cerca Video su questo argomento: Beautiful Anticipazioni Americane Sheila