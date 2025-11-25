Beautiful anticipazioni americane | Sheila è viva!

Sarà un vero e proprio colpo di scena quello che attende i fans di Beautiful nelle prossime settimane. Dopo aver creduto a lungo che Steffy abbia ucciso Sheila, scopriremo che la Carter è in realtà ancora viva. Ma chi è morto al suo posto? Trame americane Beautiful: Sheila non è morta. Un primo segnale del fatto che Sheila Carter fosse ancora viva lo avevamo avuto nel momento in cui Deacon aveva notato che il cadavere della donna aveva 10 dita dei piedi: un dettaglio che aveva fatto sospettare a Sharpe che in realtà la persona uccisa da Steffy non fosse la sua amata. Sheila è davvero morta? La domanda era inevitabilmente affiorata, anche se la visione fugace di Deacon poteva far pensare a uno scherzo dell’immaginazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni americane: Sheila è viva!

